У МЕРТ назвали головні цілі стратегії розвитку ОПК до 2028 року
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Стратегія розвитку ОПК передбачає створення в Україні сильної армії, її технічне та технологічне оновлення, а також підготовку відповідного кадрового потенціалу. Про це у коментарі УНН повідомив міністр економічного розвитку Степан Кубів.
“(По-перше - ред.) Стратегія — це місія-візія. Друге — ми говоримо про сильну армію, ми говоримо сьогодні про технічне та технологічне оновлення армії. Третє та найголовніше — ми повинні підготувати кадровий потенціал. Говорити про щось інше в рамках цієї стратегії ми зможемо тоді, коли документ буде повністю підписаний”, — сказав Кубів.
Як повідомляв УНН, 20 червня Кабінет міністрів України підтримав та схвалив проект розпорядження "Про схвалення Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року".
Документом пропонується схвалити стратегію, визначити напрямки реалізації середньострокових реформ ОПК і відповідного законодавства.