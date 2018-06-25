У МЕРТ назвали головні цілі стратегії розвитку ОПК до 2028 року

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Київ • УНН

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КИЇВ. 25 червня. УНН. Стратегія розвитку ОПК передбачає створення в Україні сильної армії, її технічне та технологічне оновлення, а також підготовку відповідного кадрового потенціалу. Про це у коментарі УНН повідомив міністр економічного розвитку Степан Кубів.

“(По-перше - ред.) Стратегія — це місія-візія. Друге — ми говоримо про сильну армію, ми говоримо сьогодні про технічне та технологічне оновлення армії. Третє та найголовніше — ми повинні підготувати кадровий потенціал. Говорити про щось інше в рамках цієї стратегії ми зможемо тоді, коли документ буде повністю підписаний”, — сказав Кубів.

Як повідомляв УНН, 20 червня Кабінет міністрів України підтримав та схвалив проект розпорядження "Про схвалення Стратегії розвитку оборонно-промислового комплексу України на період до 2028 року".

Документом пропонується схвалити стратегію, визначити напрямки реалізації середньострокових реформ ОПК і відповідного законодавства.

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