В МЭРТ назвали отрасли, в которых прогнозируют наибольшую нехватку специалистов

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КИЕВ. 19 августа. УНН. По оценкам Минэкономразвития, потребность в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда в следующем году составит 399,57 тыс. человек. В каких сфера наблюдается наибольшая потребность в кадрах, сообщили в Минэкономразвития в ответ на запрос УНН.

По оценкам Минэкономразвития, потребность в специалистах и рабочих кадрах на рынке труда на 2019 год составит около 385,06 тыс. человек, в 2020 году она достигнет 399,57 тыс. человек, в 2021 году - 413,77 тыс. человек, в 2022 году - 442,54 тыс. человек.

Наибольшая потребность в 2019 году ожидается в промышленности (95,49 тыс. человек), оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов (72,8 тыс. человек), строительстве (68,33 тыс. человек), государственном управлении и обороне, обязательное социальное страхование (25,26 тыс. человек).

В 2022 году сохранится тенденция к наибольшему росту в промышленности - до 100,23 тыс. человек, в оптовой и розничной торговле, ремонте автотранспортных средств и мотоциклов - до 78,22 тыс. человек, а также в строительстве - до 75,27 тыс. человек.

Потребность в сельском, лесном хозяйстве и рыбном хозяйстве в 2022 году увеличится относительно потребности в 2019 году - до 26,03 тыс. человек.

Государственное управление и оборона, обязательное социальное страхование в 2019 году будет нуждаться в около 25,26 тыс. человек, в 2020 году уменьшится до 24,94 тыс. человек, а в 2022 году вырастет до 29,46 тыс. человек.

Потребность в работниках сферы здравоохранения и предоставлении социальной помощи составит в 2019 году около 13,77 тыс. человек, а в 2022 году составит 17,69 тыс. человек.

Потребность в области информации и телекоммуникаций будет иметь тенденцию к росту - от 7,54 тыс. человек в 2019 году до 14,67 тыс. человек в 2022 году.

Виды экономической деятельности, в частности, транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности; образования; временного размещения и организации питания; финансовой и страховой деятельности; деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания; профессиональной, научной и технической деятельности; операций с недвижимым имуществом; искусства, спорта, развлечений и отдыха и других в 2019 году нуждаться в целом 80,11 тыс. человек.

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Напомним, в Украине за год сократился уровень безработицы.

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