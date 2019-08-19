У МЕРТ назвали галузі, у яких прогнозують найбільшу нестачу спеціалістів

КИЇВ. 19 серпня. УНН. За оцінками Мінекономрозвитку, потреба у фахівцях та робітничих кадрах на ринку праці наступного року становитиме 399,57 тис. осіб. У яких сфера спостерігається найбільша потреба в кадрах, повідомили у Мінекономрозвитку у відповідь на запит УНН.