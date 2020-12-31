В сети "слили" новогоднее поздравление Зеленского

“Дорогие читатели ”карточного офиса“, большое спасибо за то, что были с нами в уходящем году! Мы думали о том, что бы такого интересного, инсайдерского вам подарить и придумали! Друзья, только для вас — вы первыми увидите Новогоднее обращение Президента Украины Владимира Зеленского”, - говорится в сообщении.

Отметим, что информация о том, откуда появилось это видео в администрации паблик отсутствует.

Напомним, ранее свое новогоднее обращение обнародовал председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков. Спикер парламента отметил, что уходящий год дал возможность по-другому посмотреть на многие вещи и ценностей, которые раньше нам казались абсолютно простыми и обычными.