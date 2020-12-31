У 2020 році в Україні з'явився ще один фронт: Разумков підбив підсумки та привітав українців

$41.280.10
45.550.52
ukru
В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР
Ексклюзив
13:57 • 10693 перегляди

В Україні до 50 майданчиків для утримання відходів руйнування - голова профільного комітету ВР

Ексклюзив
12:43 • 23744 перегляди

Збір врожаю фруктів та ягід: експерт попередив про великі проблеми з робочою силою

10:15 • 47376 перегляди

"Транспортний безвіз" між Україною та ЄС продовжено до кінця року

Ексклюзив
10 квітня, 06:34 • 95424 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 182078 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 207890 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 181830 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 172061 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 115739 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 89884 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+1°
5.4м/с
66%
Популярнi новини

Генштаб ЗСУ: ворог втратив за добу 1420 солдатів та десятки одиниць техніки

10 квітня, 05:01 • 14110 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

10 квітня, 05:19 • 104530 перегляди

Помер учасник "Ліги сміху" Олександр Чечун: чоловік долучився до ЗСУ на початку війни

10 квітня, 08:23 • 21968 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 48810 перегляди

ЄС призупиняє свої контрзаходи у відповідь на 90-денну "паузу", оголошену Трампом

10:59 • 27699 перегляди
Публікації

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

13:51 • 13388 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 208724 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 239687 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 328027 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 489786 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Юрій Бойко

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Китай

Вашингтон

Реклама
УНН Lite

Колишній будинок Одрі Хепберн виставлений на продаж за понад 22,5 млн доларів

14:37 • 332 перегляди

"Нова хвиля", "Еддінгтон" і не лише. Які фільми презентують на 78-му кінофестивалі у Каннах

13:10 • 7860 перегляди

Кріштіану Роналду та Меттью Вон оголосили про заснування кіностудії UR•Marv

12:35 • 10462 перегляди

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

10 квітня, 08:29 • 49562 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 49131 перегляди
Актуальне

TikTok

Instagram

Facebook

Антонов Ан-225 Мрія

БМ-27 «Ураган»

У 2020 році в Україні з'явився ще один фронт: Разумков підбив підсумки та привітав українців

Київ • УНН

 • 14264 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. Рік, що минає, дав можливість по-іншому подивитись на багато речей та цінностей, які раніше нам здавались абсолютно простими та звичайними. Про це у своєму новорічному зверненні сказав голова Верховної Ради України Дмитро Разумков, передає УНН.

У 2020 році в Україні з'явився ще один фронт: Разумков підбив підсумки та привітав українців

“Вже зовсім скоро 2020 рік завершиться і піде в історію. Це був не простий рік, для мне особисто, для кожного з вас, для країни в цілому — рік, який дав можливість по-іншому подивитись на багато речей та цінностей, які раніше нам здавались абсолютно простими та звичайними”, — сказав голова ВР.

З його слів, за всю історію, Україна і світ вперше зіштовхнулись із такою масштабною хворобою, яка кардинально змінила життя: локдаун, соціальна дистанція, віддалений режим роботи — все це стало новою реальністю.

“На жаль, окрім діючого фронту на Сході України, з’явився ще один фронт — фронт медичний. Я знаю, що кожний, хто був долучений до нього в межах своїх можливостей — хтось боровся за власне здоров’я і здоров’я своєї родини, хтось опікувався і продовжує опікуватись здоров’ям своїх паціентів. З одного боку, цей рік і пандемія роз’єднали нас — ми іноді не могли побачити своїх рідних та близьких, доторкнутись або обійняти їх”, — зауважив Разумков.

Водночас, на його думку, цей рік навчив допомагати та підтримувати один одного, а також разом ставати сильнішими.

“Хочу побажати у новому році кожній родині, кожній оселі, кожній людині в нашій державі затишку, добробуту, щастя, гармонії, успіхів, перемог та родинного тепла. Нехай кожен з вас, де б він зараз не був — за святковим столом чи на передовій, на самоізоляції чи на чергуванні в лікарні — відчує радість і віру в наступний рік. Нехай він буде щедрим на добрі новини і принесе нашій державі довгоочікуваний мир та спокій”, — підсумував спікер парламенту.

Нагадаємо, раніше сьогодні народний депутат Олексій Гончаренко оригінально привітав країну з прийдешнім Новим роком. Своє відеозвернення він записав на тлі того, як Володимир Зеленський грає на роялі без рук в гучному номері “Вечірнього кварталу”.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоПолітика
Brent
$62.36
Bitcoin
$80,882.10
S&P 500
$5,308.53
Tesla
$253.97
Газ TTF
$33.20
Золото
$3,134.50
Ethereum
$1,569.26