У 2020 році в Україні з'явився ще один фронт: Разумков підбив підсумки та привітав українців

“Вже зовсім скоро 2020 рік завершиться і піде в історію. Це був не простий рік, для мне особисто, для кожного з вас, для країни в цілому — рік, який дав можливість по-іншому подивитись на багато речей та цінностей, які раніше нам здавались абсолютно простими та звичайними”, — сказав голова ВР.

З його слів, за всю історію, Україна і світ вперше зіштовхнулись із такою масштабною хворобою, яка кардинально змінила життя: локдаун, соціальна дистанція, віддалений режим роботи — все це стало новою реальністю.

“На жаль, окрім діючого фронту на Сході України, з’явився ще один фронт — фронт медичний. Я знаю, що кожний, хто був долучений до нього в межах своїх можливостей — хтось боровся за власне здоров’я і здоров’я своєї родини, хтось опікувався і продовжує опікуватись здоров’ям своїх паціентів. З одного боку, цей рік і пандемія роз’єднали нас — ми іноді не могли побачити своїх рідних та близьких, доторкнутись або обійняти їх”, — зауважив Разумков.

Водночас, на його думку, цей рік навчив допомагати та підтримувати один одного, а також разом ставати сильнішими.

“Хочу побажати у новому році кожній родині, кожній оселі, кожній людині в нашій державі затишку, добробуту, щастя, гармонії, успіхів, перемог та родинного тепла. Нехай кожен з вас, де б він зараз не був — за святковим столом чи на передовій, на самоізоляції чи на чергуванні в лікарні — відчує радість і віру в наступний рік. Нехай він буде щедрим на добрі новини і принесе нашій державі довгоочікуваний мир та спокій”, — підсумував спікер парламенту.

Нагадаємо, раніше сьогодні народний депутат Олексій Гончаренко оригінально привітав країну з прийдешнім Новим роком. Своє відеозвернення він записав на тлі того, як Володимир Зеленський грає на роялі без рук в гучному номері “Вечірнього кварталу”.