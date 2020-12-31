Нардеп Олексій Гончаренко тонко потролив Зеленського у своєму новорічному привітанні

"Ну як вам цей рік, насміялися? Римляни говорили, що історія держави - це історія їх правителів. І вони створили велику державу. А подивіться на цього "клоуна". Це і є сучасна історія України. Смішно? Вже не надто. Соромно? Так. Як жалюгідний блазень на троні короля", - звернувся до українців Гончаренко.

У вітальному відео нардеп зробив відсилання до свого минулорічного ролику, в якому бажав українцям в 2020-м викинути "зелень".

"Рік тому я говорив вам, що пора викидати "зелень!". І результати місцевих виборів, рейтинги, рівень довіри показують, що нам це вдалося. Ми викинули "зелень", а в наступному році пора викидати і "клоуна". З Новим роком, українці!" - зазначив Олексій Гончаренко.