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У мережі “злили” новорічне привітання Зеленського

Київ • УНН

 • 29080 перегляди

КИЇВ. 31 грудня. УНН. За декілька годин до офіційної презентації на вітчизняних телеканалах, новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з’явилося в Telegram-каналі “Картковий офіс”, інформує УНН.

У мережі “злили” новорічне привітання Зеленського

“Дорогі читачі „Карткового офісу“, велике дякуємо за те, що були з нами в році, що минає! Ми думали про те, що б такого цікавого, інсайдерського вам подарувати і придумали! Друзі, тільки для вас — ви першими побачите Новорічне звернення Президента України Володимира Зеленського!”, — йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що інформація про те, звідки з’явилося це відео в адміністрації пабліку відсутня.

Нагадаємо, раніше своє новорічне звернення оприлюднив голова Верховної Ради України Дмитро Разумков. Спікер Парламенту зазначив, що рік, що минає, дав можливість по-іншому подивитись на багато речей та цінностей, які раніше нам здавались абсолютно простими та звичайними.

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