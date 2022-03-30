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В мемориальный комплекс "Бухенвальд" не пустят чиновников из рф и беларуси на памятные мероприятия

Киев • УНН

 • 168586 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Официальных представителей правительств россии и Беларуси не допустят к празднованию 77-й годовщины освобождения концлагерей Бухенвальд и Миттельбау-Дора. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление мемориального комплекса "Бухенвальд".

В мемориальный комплекс "Бухенвальд" не пустят чиновников из рф и беларуси на памятные мероприятия

Цитата

“Если на мероприятия по случаю 77-й годовщины освобождения концлагеря Бухенвальд и Миттельбау-Дора официальных представителей правительства россии и Беларуси не приглашают, это не значит, что жертв концлагерей из этих стран не почитают, наоборот: они играют главную роль”, - заявил директор комплекса Йенс-Кристиан Вагнер.

“Однако после насильственной смерти Бориса Романченко было бы невыносимо представить, что официальных представителей российского и белорусского правительств, виновных в его смерти, будут приветствовать в Миттельбау-Доре и Бухенвальде на годовщину освобождения лагеря”, - добавил он.

Детали

Представители комплекса отмечают, что чтят память всех жертв Бухенвальда и Миттельбау-Дора, в частности бывших российских, белорусских и украинских заключенных, которые составляли 30% от всех заключенных.

Несмотря на то, что российских и белорусских чиновников к мероприятиям не допустят, мемориал пригласил граждан этих стран принять участие в мероприятиях.

Администрация добавляет, что во время мероприятий украинец и россиянин зачитают в Бухенвальде на своих языках ту часть Бухенвальдской клятвы, которую Борис Романченко прочитал в 2015 году.

Дополнение

21 марта стало известно, что в Харькове погиб вице-президент Международного комитета Бухенвальд-Дора Борис Романченко. В дом, где он жил, попал снаряд.

Украинские Национальные Новости

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