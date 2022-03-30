У меморіальний комплекс "Бухенвальд" не пустять чиновників з рф та білорусі на пам'ятні заходи
Київ • УНН
КИЇВ. 30 березня. УНН. Офіційних представників урядів росії та Білорусі не допустять до відзначення 77-ї річниці визволення концтаборів Бухенвальд і Міттельбау-Дора. Про це повідомляє УНН з посиланням на заяву меморіального комплексу "Бухенвальд".
Цитата
“Якщо на церемонії вшанування 77-ї річниці визволення концтаборів Бухенвальд і Міттельбау-Дора офіційних представників уряду росії та Білорусі не запрошують, це не означає, що жертв концтаборів із цих країн не вшановують, навпаки: вони відіграють центральну роль”, - заявив директор комплексу Єнс-Крістіан Вагнер.
“Однак після насильницької смерті Бориса Романченка було б нестерпно уявити, що офіційних представників російського та білоруського урядів, винних у його смерті, вітатимуть у Міттельбау-Дорі та Бухенвальді на річницю визволення табору”, - додав він.
Деталі
Представники комплексу зауважують, що вшановують у дні пам’ять усіх жертв Бухенвальда та Міттельбау-Дора, зокрема колишніх російських, білоруських та українських в’язнів, які становили 30% від усіх в’язнів.
Попри те, що російських та білоруських чиновників до заходів не допустять, меморіал запросив громадян цих країн взяти участь у вшануванні пам’яті.
Адміністрація додає, що під час заходів українець та росіянин зачитають у Бухенвальді своїми мовами ту частину Бухенвальдської клятви, яку Борис Романченко прочитав у 2015 році.
Доповнення
21 березня стало відомо, що у Харкові загинув віцепрезидент Міжнародного комітету Бухенвальд-Дора Борис Романченко. У будинок, де він жив, потрапив снаряд.