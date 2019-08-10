В Мелитополе задержан участковый, который изымал из кафе алкоголь
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. В Мелитополе задержали участкового, который во время незаконного обыска, забрал из кафе 79 бутылок алкоголя. Об этом сообщает УНН со ссылкой на территориальное управление ГБР в городе Мелитополе.
"Старший участковый инспектор пришел в кафе с целью проверки наличия разрешительных документов. Проведя проверку, полицейский без санкций провел обыск подсобных помещений, где изъял 79 бутылок алкоголя ", - сообщили в территориальном управлении ГБР Мелитополя.
Незаконные проверки проводил старший офицер полиции сектора превенции Вознесеновского отделение в городе Мелитополе.
Участковому сообщили о подозрении в совершении преступления. Готовится ходатайство об отстранении его от должности.
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