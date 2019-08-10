У Мелітополі затриманий дільничний, який вилучав із кафе алкоголь

“Старший дільничний інспектор прийшов у кафе з метою перевірки наявності дозвільних документів. Провівши перевірку, поліцейський без жодних санкцій провів обшук підсобних приміщень, де вилучив 79 пляшок алкоголю”, — повідомили в територіальному управлінні ДБР Мелітополя.

Незаконні перевірки проводив старший офіцер поліції сектору превенції Вознесенівського відділення у місті Мелітополі.

Дільничному повідомили про підозру у вчиненні злочину. Готується клопотання про відсторонення його від посади.

Нагадаємо, на Запоріжжі прокурора судитимуть за шахрайство у великих розмірах.