У Мелітополі затриманий дільничний, який вилучав із кафе алкоголь
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. У Мелітополі затримали дільничного, який під час незаконного обшуку, забрав із кафе 79 пляшок алкоголю. Про це повідомляє УНН з посиланням на територіальне управління ДБР у місті Мелітополі.
“Старший дільничний інспектор прийшов у кафе з метою перевірки наявності дозвільних документів. Провівши перевірку, поліцейський без жодних санкцій провів обшук підсобних приміщень, де вилучив 79 пляшок алкоголю”, — повідомили в територіальному управлінні ДБР Мелітополя.
Незаконні перевірки проводив старший офіцер поліції сектору превенції Вознесенівського відділення у місті Мелітополі.
Дільничному повідомили про підозру у вчиненні злочину. Готується клопотання про відсторонення його від посади.
Нагадаємо, на Запоріжжі прокурора судитимуть за шахрайство у великих розмірах.