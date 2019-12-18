В Мексике восемь человек погибли во время столкновений нацгвардии с вооруженными лицами

“В районе Венадо-де-Йостиро в штате Гуанахуато произошло столкновение между сотрудниками нашего ведомства и вооруженными гражданскими, — говорится в записи. — Семь гражданских погибли, один наш боец был убит, еще один получил ранения, пока ему оказывается медицинская помощь”. Пока неизвестно, кто именно может стоять за этим нападением.

В 2019 году Гуанахуато возглавил рейтинг самых опасных штатов страны. С начала года в регионе было убито 65 сотрудников правоохранительных органов.

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С января по конец октября в Мексике были убиты более 29,5 тыс. человек. В своем выступлении 1 декабря президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал снижение уровня преступности главной задачей, стоящей перед его правительством.

Напомним, ранее члены наркокартеля захватили мексиканский город, чтобы отбить у полиции сына наркобарона.