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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 47083 просмотра

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5 марта, 17:33 • 137484 просмотра

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 142038 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 136844 просмотра

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5 марта, 15:49 • 171364 просмотра

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5 марта, 13:05 • 115814 просмотра

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В Мексике восемь человек погибли во время столкновений нацгвардии с вооруженными лицами

В Мексике восемь человек погибли во время столкновений нацгвардии с вооруженными лицами

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 18 декабря. УНН. На патруль Национальной гвардии Мексики во вторник напали в штате Гуанахуато в центральной части страны. Как сообщила Нацгвардия в своем Twitter, были ликвидированы семь нападающих, один боец погиб, передает УНН.

“В районе Венадо-де-Йостиро в штате Гуанахуато произошло столкновение между сотрудниками нашего ведомства и вооруженными гражданскими, — говорится в записи. — Семь гражданских погибли, один наш боец был убит, еще один получил ранения, пока ему оказывается медицинская помощь”. Пока неизвестно, кто именно может стоять за этим нападением.

В 2019 году Гуанахуато возглавил рейтинг самых опасных штатов страны. С начала года в регионе было убито 65 сотрудников правоохранительных органов.

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С января по конец октября в Мексике были убиты более 29,5 тыс. человек. В своем выступлении 1 декабря президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор назвал снижение уровня преступности главной задачей, стоящей перед его правительством.

Напомним, ранее члены наркокартеля захватили мексиканский город, чтобы отбить у полиции сына наркобарона.

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