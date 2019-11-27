Трамп заявив про готовність оголосити терористичними угрупованнями наркокартелі з Мексики
Київ • УНН
КИЇВ. 27 листопада. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив про готовність оголосити мексиканські наркокартелі іноземними терористичними організаціями. З такою заявою американський президент виступив в інтерв’ю американському радіоведучому Біллу О’Райлі, фрагмент якого був опублікований у вівторок у його Twitter, передає УНН.
Трампу було поставлено питання щодо того, чи має намір він оголосити наркокартелі, що діють на території Мексики, іноземними терористичними організаціями. “Вони будуть оголошені, — сказав Трамп. — Послухайте, ми щорічно втрачаємо 100 тис. людей через те, що відбувається, і через те, що проникає до нас з Мексики”.
“Вони точно будуть оголошені (терористичними організаціями), — підкреслив американський лідер. — Я працював над цим останні 90 днів. Зрозумійте, оголосити (ту чи іншу організацію терористичною) не так просто, необхідно пройти процес, і ми щільно цим займаємося”.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Члени наркокартелю захопили мексиканське місто, щоб відбити у поліції сина наркобарона
У понеділок глава МЗС латиноамериканської держави Марсело Ебрард заявив про те, що уряд Мексики не вважає за необхідне прирівнювати наркокартелі, що орудують в країні, до терористичних угруповань. За його словами, це спричинить втручання з боку США у внутрішні справи країни.
З січня по жовтень цього року жертвами насильства в Мексиці стали понад 29,5 тис. осіб. Відповідальність за небувалий розгул насильства в країні в значній мірі лежить на наркомафії. На початку вересня президент Мексики Андрес Мануель Лопес Обрадор назвав підвищення рівня безпеки громадян своїм головним завданням. Раніше він неодноразово заявляв, що влада має намір робити ставку на врегулювання конфліктів за допомогою діалогу, а не застосування сили.
Нагадаємо, раніше Трамп заявив, що думає оголосити американських антифашистів терористичною організацією.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: На звалищі в Мексиці виявили близько 2 тис. фрагментів кісток рук