У Мексиці вісім людей загинули під час зіткнень нацгвардії з озброєними особами

КИЇВ. 18 грудня. УНН. На патруль Національної гвардії Мексики у вівторок напали в штаті Гуанахуато в центральній частині країни. Як повідомила Нацгвардія у своєму Twitter, були ліквідовані сім нападників, один боєць загинув, передає УНН.