У Мексиці вісім людей загинули під час зіткнень нацгвардії з озброєними особами
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. На патруль Національної гвардії Мексики у вівторок напали в штаті Гуанахуато в центральній частині країни. Як повідомила Нацгвардія у своєму Twitter, були ліквідовані сім нападників, один боєць загинув, передає УНН.
“У районі Венадо-де-Йостіро в штаті Гуанахуато сталося зіткнення між співробітниками нашого відомства і збройними цивільними, — йдеться у записі. — Семеро цивільних загинули, один наш боєць був убитий, ще один отримав поранення, наразі йому надається медична допомога”. Поки невідомо, хто саме може стояти за цим нападом.
У 2019 році Гуанахуато очолив рейтинг найнебезпечніших штатів країни. З початку року в регіоні було вбито 65 співробітників правоохоронних органів.
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З січня по кінець жовтня в Мексиці було вбито понад 29,5 тис. Осіб. У своєму виступі 1 грудня президент Андрес Мануель Лопес Обрадор назвав зниження рівня злочинності головним завданням, що стоїть перед його урядом.
Нагадаємо, раніше члени наркокартелю захопили мексиканське місто, щоб відбити у поліції сина наркобарона.