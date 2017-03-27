В Мексике церковь осудила намерение строить стену на границе с США

"Любая компания, которая собирается вложить средства в стену фанатика Трампа, будет считаться аморальной, и, прежде всего, ее акционеры и владельцы должны считаться предателями родины", - говорится в статье.

Ранее стало известно, что около 500 частных компаний, в том числе мексиканских, решили участвовать в конкурсе на предоставление контракта на строительство стены.

Как сообщал УНН, на сайте погранично-таможенной службы США была опубликована конкурсная документация для частных подрядчиков, желающих принять участие в возведении стены на границе с Мексикой .