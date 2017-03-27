В Мексике церковь осудила намерение строить стену на границе с США
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. Строительство стены на границе Мексики и США уничтожает хорошие отношения между двумя соседними народами, а возможное участие в нем мексиканских компаний будет означать поддержку дискриминации в отношении соотечественников. Такое мнение высказано в опубликованном в воскресенье редакционной статье еженедельного издания Католической церкви Мексики Desde la Fe, передает УНН.
"Любая компания, которая собирается вложить средства в стену фанатика Трампа, будет считаться аморальной, и, прежде всего, ее акционеры и владельцы должны считаться предателями родины", - говорится в статье.
Ранее стало известно, что около 500 частных компаний, в том числе мексиканских, решили участвовать в конкурсе на предоставление контракта на строительство стены.
Как сообщал УНН, на сайте погранично-таможенной службы США была опубликована конкурсная документация для частных подрядчиков, желающих принять участие в возведении стены на границе с Мексикой .