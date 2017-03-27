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У Мексиці церква засудила намір будувати стіну на кордоні з США

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Будівництво стіни на кордоні Мексики та США знищує хороші відносини між двома сусідніми народами, а можливу участь у ньому мексиканських компаній буде означати підтримку дискримінації відносно співвітчизників. Таку думку висловлено в опублікованій в неділю редакційній статті щотижневого видання Католицької церкви Мексики Desde la Fe, передає УНН.

“Будь-яка компанія, що збирається вкласти кошти в стіну фанатика Трампа, буде вважатися аморальною, і, насамперед, її акціонери і власники повинні вважатися зрадниками батьківщини”, — йдеться в статті.

Раніше стало відомо, що близько 500 приватних компаній, у тому числі мексиканських, вирішили брати участь у конкурсі на надання контракту на зведення стіни.

Як повідомляв УНН, на сайті прикордонно-митної служби США була опублікована конкурсна документація для приватних підрядників, які бажають взяти участь у зведенні стіни на кордоні з Мексикою.

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