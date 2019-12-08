В Мексике пять человек погибли из-за утечки аммиака из автоцистерны
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Автоцистерна, перевозившая аммиак, перевернулась на трассе между мексиканском штате Мичоакан и Герреро. ДТП привело к утечке химического вещества и образованию токсичного облака, в которой оказался автобус с пассажирами. Жертвами отравления стали пять человек, еще более 20 были госпитализированы, сообщила в субботу газета El Milenio, передает УНН.
По данным издания, среди погибших и пострадавших оказались несколько детей.
Власти эвакуировали ряд небольших населенных пунктов рядом с местом автокатастрофы и приступили к ликвидации последствий утечки аммиака.
Сейчас расследованием причин трагедии занимаются правоохранительные органы.
Напомним, в Техасе, что в США, тысячи жителей были эвакуированы из-за пожара на нефтехимическом заводе.