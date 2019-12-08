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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102480 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 68358 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 102309 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115193 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

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В Мексике пять человек погибли из-за утечки аммиака из автоцистерны

В Мексике пять человек погибли из-за утечки аммиака из автоцистерны

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 декабря. УНН. Автоцистерна, перевозившая аммиак, перевернулась на трассе между мексиканском штате Мичоакан и Герреро. ДТП привело к утечке химического вещества и образованию токсичного облака, в которой оказался автобус с пассажирами. Жертвами отравления стали пять человек, еще более 20 были госпитализированы, сообщила в субботу газета El Milenio, передает УНН.

По данным издания, среди погибших и пострадавших оказались несколько детей.

Власти эвакуировали ряд небольших населенных пунктов рядом с местом автокатастрофы и приступили к ликвидации последствий утечки аммиака.

Сейчас расследованием причин трагедии занимаются правоохранительные органы.

Напомним, в Техасе, что в США, тысячи жителей были эвакуированы из-за пожара на нефтехимическом заводе.

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