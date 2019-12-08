У Мексиці п'ятеро людей загинули через витік аміаку з автоцистерни
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Автоцистерна, що перевозила аміак, перекинулася на трасі між мексиканськими штатами Мічоакан і Герреро. ДТП призвело до витоку хімічної речовини і утворення токсичного хмари, в якій опинився автобус з пасажирами. Жертвами отруєння стали п’ятеро людей, ще понад 20 були госпіталізовані, повідомила в суботу газета El Milenio, передає УНН.
За даними видання, серед загиблих та постраждалих виявилися кілька дітей.
Влада евакуювала ряд невеликих населених пунктів поруч з місцем автокатастрофи і приступили до ліквідації наслідків витоку аміаку.
Наразі розслідуванням причин трагедії займаються правоохоронні органи.
Нагадаємо, у Техасі, що в США, тисячі мешканців були евакуйовані через пожежу на нафтохімічному заводі.