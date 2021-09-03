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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 110333 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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3 марта, 04:20 • 132417 просмотра

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В Мексике 16 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

В Мексике 16 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком

Киев  •  УНН

 • 15255 просмотра

КИЕВ. 3 сентября. УНН. Автобус врезался в грузовик на трассе Сонойта - Сан-Луис-Рио-Колорадо в четверг в штате Сонора на севере Мексики. Жертвами ДТП стали 16 человек, 22 получили травмы, сообщила в Twitter прокуратура региона, передает УНН.

Цитата

"На данный момент известно о 22 пострадавших, шестеро из них находятся в тяжелом состоянии, и 16 погибших, - говорится в записи. - Спасательная операция продолжается". Сведений о возможных причинах трагедии обнародовано не было.

Детали

Сотрудники прокуратуры приступили к расследованию обстоятельств автокатастрофы.

Напомним

На Ровенщине 1 сентября в результате столкновения автомобиля с грузовиком погибла 29-летняя полицейская.

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