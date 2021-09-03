У Мексиці 16 людей загинули при зіткненні автобуса з вантажівкою
Київ • УНН
КИЇВ. 3 вересня. УНН. Автобус врізався у вантажівку на трасі Сонойта - Сан-Луїс-Ріо-Колорадо в четвер у штаті Сонора на півночі Мексики. Жертвами ДТП стали 16 осіб, 22 отримали травми, повідомила в Twitter прокуратура регіону, передає УНН.
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"На цей момент відомо про 22 постраждалих, шестеро з них перебувають у важкому стані, і 16 загиблих, - йдеться у записі. - Рятувальна операція триває". Відомостей про можливі причини трагедії оприлюднено не було.
Деталі
Співробітники прокуратури приступили до розслідування обставин автокатастрофи.
Нагадаємо
На Рівненщині 1 вересня внаслідок зіткнення автомобіля з вантажівкою загинула 29-річна поліцейська.