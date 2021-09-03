У Мексиці 16 людей загинули при зіткненні автобуса з вантажівкою

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"На цей момент відомо про 22 постраждалих, шестеро з них перебувають у важкому стані, і 16 загиблих, - йдеться у записі. - Рятувальна операція триває". Відомостей про можливі причини трагедії оприлюднено не було.

Деталі

Співробітники прокуратури приступили до розслідування обставин автокатастрофи.

Нагадаємо

На Рівненщині 1 вересня внаслідок зіткнення автомобіля з вантажівкою загинула 29-річна поліцейська.