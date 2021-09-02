Автівка з двома поліцейськими на трасі влетіла у фуру: загинула 29-річна дільнична

Деталі

Як повідомляється, зіткнення відбулося 1 вересня близько 21:20 на автодорозі “Київ-Чоп” неподалік міста Дубно. Попередньо було встановлено, що водій автомобіля Opel Combo — 39-річний дубенчанин — заступник начальника Дубенського відділу поліції, допустив зіткнення із вантажним автомобілем Volvo, який рухався попереду у попутному напрямку. Внаслідок ДТП пасажирка автомобіля Opel, 29-річна дільнична Дубенського відділу поліції, від отриманих травм загинула на місці події.

Зазначається, що водія Opel із тяжкими травмами госпіталізували до реанімації місцевої лікарні.

На момент ДТП обидва поліцейських перебували поза службою.

Повідомляється, що водій вантажівки — 47-річний житель Закарпатської області — внаслідок ДТП не постраждав.

Наразі за цим фактом проводиться службове розслідування. Начальника Дубенського районного відділу поліції на цей час усунуто від виконання посадових обов’язків.

Додамо

Усі обставини смертельної автопригоди встановлюють слідчі територіального управління ДБР в Рівненській області.

Нагадаємо

13 серпня троє співробітників Управління карного розшуку поліції Одещини загинули в ДТП.