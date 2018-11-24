В Меджлисе выразили дань погибшим от Голодомора украинцам
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Меджлисе крымскотатарского народа выразили глубокие соболезнования украинскому обществу и отдали дань уважения миллионам украинцев, погибшим от Голодомора. Об этом написал на своей странице в Facebook глава Меджлиса Рефат Чубаров, передает УНН.
“Для крымскотатарского народа является чрезвычайно важным сохранение украинской нацией и каждым украинцем исторической памяти на коллективном и на индивидуальном уровнях... Те, кто пережил сам или осознал через собственную историю катастрофу Голодомора, всегда будут сострадать с плачущими по жертвам Холокоста и Сюргюна (Депортации)...”, — написал он.
Чубаров от имени Меджлиса кримскотатарского народа выразил глубокие соболезнования украинскому обществу и уважение к памяти миллионов погибших от Голодомора украинцев.
Напомним, сегодня Украина чтит 85-ю годовщину Голодомора.
Ко Дню памяти в храмах Киева и на территории Украины проведут поминальные панихиды, а также траурные мероприятия у столичного Мемориала жертв Голодомора.
В 16:00 в Украине состоялась общенациональная минута молчания по чествованию жертв Голодомора 1932-1933 годов возле Национального музея “Мемориал жертв Голодомора” с участием Президента Украины Петра Порошенко.