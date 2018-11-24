Хвилина мовчання і свічка пам'яті: як українці вшановують жертв Голодомору
Київ • УНН
КИЇВ. 24 листопада. УНН. В Україні відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання з вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років біля Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” за участю Президента України Петра Порошенка, передає кореспондент УНН.
“Оголошую загальнонаціональну хвилину мовчання”, — сказав Президент і запалив свічку пам’яті біля “Меморіал жертв Голодомору”.
Запалені свічки і лампадки поставили й іноземні гості України: президенти Латвії та Словаччини, прем’єр-міністр Молдови.
Додамо, що перед тим Києвом пройшла хода "Свічка пам'яті" та відбувся молебен.
Нагадаємо, на сьогодні 21 штат Сполучених Штатів Америки визнав Голодомор геноцидом українського народу.
24 листопада Україна вшановує 85-ту річницю Голодомору.
До Дня пам’яті у храмах Києва та на території України проведуть поминальні панахиди, а також жалобні заходи біля столичного Меморіалу жертв Голодомору.
Сьогодні у 16:00 розпочалась акція “Запали свічку” на вшанування пам’яті жертв Голодомору.