Минута молчания и свеча памяти: как украинцы поминают жертв Голодомора
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Украине состоялась общенациональная минута молчания по чествованию жертв Голодомора 1932-1933 годов возле Национального музея "Мемориал жертв Голодомора" с участием Президента Украины Петра Порошенко, передает корреспондент УНН.
"Объявляю общенациональную минуту молчания", - сказал Президент и зажег свечу памяти у "Мемориала жертв Голодомора".
Зажженные свечи и лампадки поставили и иностранные гости Украины: президенты Латвии и Словакии, премьер-министр Молдовы.
Добавим, что перед тем Киевом прошло шествие "Свеча памяти" и состоялся молебен.
Напомним, на сегодня 21 штат США признал Голодомор геноцидом украинского народа.
24 ноября Украина чтит 85-ю годовщину Голодомора.
Ко Дню памяти в храмах Киева и на территории Украины проведут поминальные панихиды, а также траурные мероприятия у столичного Мемориала жертв Голодомора.
Сегодня в 16:00 началась акция "Зажги свечу" в память жертв Голодомора.