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У Меджлісі висловили шану загиблим від Голодомору українцям

У Меджлісі висловили шану загиблим від Голодомору українцям

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Меджлісі кримськотатарського народу висловили глибокі співчуття українському суспільству та віддали шану мільйонам українців, які загинули від Голодомору. Про це написав на своїй сторінці у Facebook голова Меджлісу Рефат Чубаров, передає УНН.

“Для кримськотатарського народу є надзвичайно важливим збереження українською нацією та кожним українцем історичної пам’яті на колективному і на індивідуальному рівнях... Ті, хто пережив сам або усвідомив через власну історію катастрофу Голодомору, завжди будуть співстраждати з тими, хто плаче по жертвах Голокосту і Сюргюна (Депортації)...”, — написав він.

Чубаров від імені Меджлісу кримськотатарського народу висловив глибокі співчуття українському суспільству та шану до пам’яті мільйонів загиблих від Голодомору українців.

Нагадаємо, сьогодні Україна вшановує 85-ту річницю Голодомору.

До Дня пам’яті у храмах Києва та на території України проведуть поминальні панахиди, а також жалобні заходи біля столичного Меморіалу жертв Голодомору.

О 16:00 в Україні відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання з вшанування жертв Голодомору 1932-1933 років біля Національного музею “Меморіал жертв Голодомору” за участю Президента України Петра Порошенка.

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