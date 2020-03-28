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В медучреждениях Ивано-Франковска 13 экспресс-тестов положительные на коронавирус - мэр

В медучреждениях Ивано-Франковска 13 экспресс-тестов положительные на коронавирус - мэр

Киев  •  УНН

 • 27419 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В городских медицинских учреждениях Ивано-Франковска есть 13 пациентов, у которых положительные экспресс-тесты на коронавирус. Об этом сообщил во время брифинга в субботу мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает УНН.

"Статистика растет, но рады, что нет летальных случаев на сегодняшний день... На сегодняшний день в инфекционной областной больнице находится 40 ивано-франковцев. За сегодня, до 15 часов, госпитализирован один человек, но вечером вчера еще 4 человека были госпитализированы, в том числе три жителя села Черниива. Сегодня официальная информация, которая есть, это то, что 26 в Ивано-Франковской области являются инфицированными, то есть подтверждены киевской рефренс-лабораторией, из них 9 жителей Ивано-Франковска и двое жителей села Чукаловка... Ну и, вы знаете, три летальных случая", - сообщил Марцинкив.

При этом он отметил, что в городских медучреждениях находится 98 пациентов с пневмониями различной тяжести.

"Среди них дополнительно еще одна беременная женщина в нашем городском родильном центре и 26 детей с легкими формами пневмонии", - отметил он.

В реанимации, по его словам, находится 6 пациентов с пневмониями, и "к сожалению, с положительными экспресс-тестами на коронавирус".

По его словам, с 50 проведенных экспресс-тестов 13 являются положительными, из них 9 - в центральной городской клинической больнице.

"Сегодня в центральную городскую клиническую больницу, которая является ургентная, прибыло 5 пациентов, из этих 5 пациентов, с которых мы экспресс-тесты взяли, двое подтверждено коронавирус", - добавил Марцинкив.

"Мы можем говорить, что сегодня в городских заведениях города Франковска есть 13 пациентов, у которых есть положительные экспресс-тесты", - добавил мэр города.

Также Марцинкив сообщил, что "среди больных также медицинские работники, то есть, два медицинских работника, в том числе областного перинатального центра".

Напомним, в Украине на утро 28 марта зафиксировано уже 311 случаев COVID-19.

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