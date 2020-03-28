В медучреждениях Ивано-Франковска 13 экспресс-тестов положительные на коронавирус - мэр

КИЕВ. 28 марта. УНН. В городских медицинских учреждениях Ивано-Франковска есть 13 пациентов, у которых положительные экспресс-тесты на коронавирус. Об этом сообщил во время брифинга в субботу мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает УНН.