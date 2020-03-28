У медзакладах Івано-Франківська 13 експрес-тестів позитивні на коронавірус - мер

"Статистика зростає, але тішимося, що немає летальних випадків на сьогоднішній день... Станом на сьогодні в інфекційній обласній лікарні перебуває 40 івано-франківців. За сьогодні, до 15 години, госпіталізовано одну особу, але ввечері вчора ще 4 особи були госпіталізовані, у тому числі три жителі села Черніїва. Сьогодні офіційна інформація, яка є, це те, що 26 в Івано-Франківській області є інфікованими, тобто підтверджені київською рефренс-лабораторією, з них 9 жителів Івано-Франківська і двоє жителів села Чукалівка... Ну і, ви вже знаєте, три летальних випадки", - повідомив Марцінків.

При цьому він відзначив, що у міських медзакладах перебуває 98 пацієнтів з пневмоніями різної тяжкості.

"Серед них додатково ще одна вагітна жінка у нашому міському пологовому центрі і 26 діток з легкими формами пневмонії", - вказав він.

У реанімаціях, з його слів, перебуває 6 пацієнтів з пневмоніями, і "на жаль, з позитивними експрес-тестами на коронавірус".

За його словами, з 50 проведених експрес-тестів 13 є позитивними, з них 9 - у центральній міській клінічній лікарні.

"Сьогодні в центральну міську клінічну лікарню, яка є ургентна, прибуло 5 пацієнтів, із цих 5 пацієнтів, з яких ми експрес-тести взяли, двоє підтверджено коронавірус", - додав Марцінків.

"Ми можемо говорити, що сьогодні в міських закладах міста Франківська є 13 пацієнтів, у яких є позитивні експрес-тести", - додав мер міста.

Також Марцінків повідомив, що "серед хворих є також медичні працівники, тобто, двоє медичних працівників, у тому числі обласного перинатального центру".

Нагадамо, в Україні на ранок 28 березня зафіксовано вже 311 випадків COVID-19.