В масштабном ДТП в Киеве погибли четыре человека

"На 102 поступило сообщение, что на площади Демеевская произошло ДТП с участием четырех автомобилей. Патрульные с места происшествия сообщают, что в результате ДТП четыре человека погибли и еще трех госпитализируют", - рассказали в пресс-службе полиции.

По данным правоохранителей, автомобиль Chevrolet выехал на полосу встречного движения.

На месте работает следственно-оперативная группа по дорожно-транспортным происшествиям.

Напомним, 15 июня в Киеве на мосту по бульвару Дружбы народов возле ТРЦ "Оушен Плаза" произошло крупное ДТП с участием нескольких автомобилей, есть погибшие.