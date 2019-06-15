У масштабній ДТП у Києві загинули четверо людей
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Сьогодні зранку у Києві на площі Деміївська сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинули четверо людей. Про це УНН повідомили у прес-службі поліції Києва.
"На 102 надійшло повідомлення, що на площі Деміївська сталася ДТП за участю чотирьох автомобілів. Патрульні з місця події доповідають, що внаслідок ДТП чотири людини загинули та ще трьох госпіталізують", - розповіли у прес-службі поліції.
За даними правоохоронців, автомобіль Chevrolet виїхав на смугу зустрічного руху.
На місці працює слідчо-оперативна група по дорожньо-транспортних пригодах.
Нагадаємо, 15 червня у Києві на мосту по бульвару Дружби народів біля ТРЦ "Оушен Плаза" сталася велика ДТП за участю кількох автівок, є загиблі.