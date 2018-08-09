При масштабном ДТП в Днепропетровской области пострадали 15 человек

"8 августа в 21:34 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Т-0401 Днепр-Мелитополь, вблизи поселка Первомайское Синельниковского района", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что во время движения столкнулись автобус Mercedes и легковой автомобиль Opel. В результате автобус вылетел в кювет и перевернулся на правый бок, а легковой автомобиль перевернулся на крышу.

Спасатели с помощью спецоборудования изъяли водителя из поврежденной легковушки и передали работникам скорой медицинской помощи.

"В результате ДТП пострадало 15 человек, из них 6 человек госпитализированы в КУ "Синельниковская центральная районная больница", 9 человек, которые получили легкие телесные повреждения, направленны на амбулаторное лечение. Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП", - отметили в ГСЧС.

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В отделе коммуникации областной полиции сообщили, что, предварительно, 33-летний водитель автомобиля Opel Vectra выехал на встречную полосу и совершил столкновение с рейсовым автобусом Mercedes-Benz, который перевозил работников одного из предприятий города Днепра.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ДТП", - отметили в ГУНП.

Напомним, в Днепропетровской области произошло столкновение рейсового автобуса и легковушки. В результате погибли два человека, а травмы получили 23 человека. Из них 14 направили в больницу.