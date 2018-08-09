При масштабном ДТП в Днепропетровской области пострадали 15 человек

$41.190.15
45.550.30
ukru
Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались
Эксклюзив
12:59 • 1214 просмотра

Постановление о снижении цен на лекарства принято без надлежащего согласования - Минюст и Омбудсмен не привлекались

Эксклюзив
10:30 • 29217 просмотра

НАПК до сих пор проверяет образ жизни помощника Гетманцева Евгения Сокура, который ранее был заместителем главы ГНС

Эксклюзив
08:51 • 77027 просмотра

Советы психолога: как поддержать психическое здоровье в условиях стресса

07:24 • 55704 просмотра

Трамп заявил, что США говорят с рф, и прокомментировал вражеские бомбардировки Украины

Эксклюзив
7 апреля, 06:18 • 101735 просмотра

Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля

6 апреля, 08:48 • 173135 просмотра

Апрельский снегопад: в УЗ ответили, повлияла ли непогода на движение поездов

6 апреля, 06:12 • 267329 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
6 апреля, 05:00 • 201149 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 265651 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 286815 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+1°
3м/с
66%
Популярные новости

В Киеве спасатели продолжают ликвидировать последствия вражеского обстрела Оболони

7 апреля, 05:04 • 84302 просмотра

рф опасно перезапускать ЗАЭС, а Украине для этого понадобится до двух послевоенных лет - глава Энергоатома

07:56 • 77089 просмотра

ЕС обсудят совместный фонд для покупки оборонного оборудования, который сможет привлечь Украину - Reuters

08:11 • 73582 просмотра

Зеленский подписал "скандальный" закон о добросовестном приобретателе: что изменилось и что говорят критики

09:27 • 53982 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 44325 просмотра
публикации

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

12:16 • 21382 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

10:58 • 46176 просмотра

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 348798 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 315032 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 399655 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Марко Рубио

Элон Маск

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Китай

Великобритания

Киев

Реклама
УНН Lite

Рекордное достижение: крыса обнаружила более 100 мин в Камбодже

11:26 • 15535 просмотра

Полная Луна "встретится" с одной из самых ярких звезд космоса

10:00 • 22326 просмотра

Элтон Джон признался, что из-за потери зрения, "не может видеть, как его сыновья занимаются спортом"

6 апреля, 13:09 • 58780 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 265651 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 101944 просмотра
Актуальное

Фокс Ньюс

Беспилотный летательный аппарат

Truth Social

Financial Times

Туполев Ту-22М

При масштабном ДТП в Днепропетровской области пострадали 15 человек

Киев • УНН

 • 10503 просмотра

КИЕВ. 9 августа. УНН. Дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи поселка Первомайское в Днепропетровской области: столкнулись автобус и легковушка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС в области, передает УНН.

При масштабном ДТП в Днепропетровской области пострадали 15 человек

"8 августа в 21:34 в Службу спасения "101" поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на автодороге Т-0401 Днепр-Мелитополь, вблизи поселка Первомайское Синельниковского района", - говорится в сообщении.

Выяснилось, что во время движения столкнулись автобус Mercedes и легковой автомобиль Opel. В результате автобус вылетел в кювет и перевернулся на правый бок, а легковой автомобиль перевернулся на крышу.

Спасатели с помощью спецоборудования изъяли водителя из поврежденной легковушки и передали работникам скорой медицинской помощи.

"В результате ДТП пострадало 15 человек, из них 6 человек госпитализированы в КУ "Синельниковская центральная районная больница", 9 человек, которые получили легкие телесные повреждения, направленны на амбулаторное лечение. Сотрудниками полиции проводятся следственные действия по установлению обстоятельств ДТП", - отметили в ГСЧС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: За июль в ДТП пострадали 324 ребенка, 19 погибли

В отделе коммуникации областной полиции сообщили, что, предварительно, 33-летний водитель автомобиля Opel Vectra выехал на встречную полосу и совершил столкновение с рейсовым автобусом Mercedes-Benz, который перевозил работников одного из предприятий города Днепра.

"По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Сейчас следователи выясняют все обстоятельства ДТП", - отметили в ГУНП.

Напомним, в Днепропетровской области произошло столкновение рейсового автобуса и легковушки. В результате погибли два человека, а травмы получили 23 человека. Из них 14 направили в больницу.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП
Brent
$63.94
Bitcoin
$76,671.20
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$35.73
Золото
$3,047.90
Ethereum
$1,485.66