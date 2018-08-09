У масштабній ДТП на Дніпропетровщині постраждали 15 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 9 серпня. УНН. Дорожньо-транспортна пригода сталася поблизу селища Первомайське у Дніпропетровській області: зіткнулися автобус і легковик. Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС в області, передає УНН.
"8 серпня о 21:34 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, що сталася на автошляху Т-0401 Дніпро-Мелітополь, поблизу селища Первомайське Синельниківського району", - йдеться в повідомленні.
З'ясувалося, що під час руху зіткнулися автобус Mercedes та легковий автомобіль Opel. У результаті автобус вилетів у кювет та перекинувся на правий бік, а легковий автомобіль перевернувся на дах.
Рятувальники за допомогою спецобладнання вилучили водія з пошкодженого легковика та передали працівникам швидкої медичної допомоги.
"Внаслідок ДТП постраждало 15 осіб, з них 6 осіб госпіталізовано до КЗ "Синельниківська центральна районна лікарня", 9 осіб, які отримали легкі тілесні ушкодження, направлені на амбулаторне лікування. Співробітниками поліції проводяться слідчі дії щодо встановлення обставин ДТП", - зазначили у ДСНС.
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У відділі комунікації обласної поліції повідомили, що, попередньо, 33-річний водій автомобіля Opel Vectra виїхав на зустрічну смугу та скоїв зіткнення з рейсовим автобусом Mercedes-Benz, який перевозив працівників одного з підприємств міста Дніпра.
"За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Наразі слідчі з’ясовують усі обставини ДТП", - зазначили у ГУНП.
Нагадаємо, у Дніпропетровській області сталося зіткнення рейсового автобуса та легковика. У результаті загинули двоє людей, а травмувалися 23 особи. З них 14 направили до лікарні.