В Марьинской ВГА сообщили подробности об обстреле города
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Глава Марьинской районной военно-гражданской администрации Александр Тесля сообщил, что утром в четверг в центре города было два попадания со стороны боевиков "ДНР", передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
В результате, по его словам, никто не пострадал. Занятия в местной школе временно остановили, детей отпустили домой.
"Общего обстрела не было", - сказал А.Тесля.
Он уточнил, что обстрела нет.
Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский написал в Facebook, что незаконные вооруженные формирования утром 2 февраля обстреляли Марьинку, в результате произошел пожар в доме, спасатели эвакуировали детей из школы, возле которой упали мины. Впоследствии П.Жебривский удалил сообщение.
Со своей стороны, начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что боевики бьют по Марьинке, а информация о пострадавших уточняется.