В Марьинской ВГА сообщили подробности об обстреле города

В результате, по его словам, никто не пострадал. Занятия в местной школе временно остановили, детей отпустили домой.

"Общего обстрела не было", - сказал А.Тесля.

Он уточнил, что обстрела нет.

Ранее глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский написал в Facebook, что незаконные вооруженные формирования утром 2 февраля обстреляли Марьинку, в результате произошел пожар в доме, спасатели эвакуировали детей из школы, возле которой упали мины. Впоследствии П.Жебривский удалил сообщение.

Со своей стороны, начальник Главного управления Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин сообщил, что боевики бьют по Марьинке, а информация о пострадавших уточняется.