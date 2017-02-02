У Мар’їнській ВЦА повідомили подробиці про обстріл міста
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Голова Мар’їнської районної військово-цивільної адміністрації Олександр Тесля повідомив, що вранці в четвер у центрі міста було два попадання з боку бойовиків "ДНР", передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.
Внаслідок цього, за його словами, ніхто не постраждав. Заняття в місцевій школі тимчасово зупинили, дітей відпустили додому.
"Загального обстрілу не було", – сказав О.Тесля.
Він уточнив, що наразі обстрілу немає.
Раніше голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський написав у Facebook, що незаконні збройні формування вранці 2 лютого обстріляли Мар'їнку, унаслідок цього сталася пожежа в будинку, рятувальники евакуювали дітей зі школи, біля якої впали міни. Згодом П.Жебрівський видалив повідомлення.
Зі свого боку, начальник Головного управління Нацполіції в Донецькій області В’ячеслав Аброськін повідомив, що бойовики б’ють по Мар'їнці, а інформація про постраждалих уточнюється.