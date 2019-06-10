В мариупольской больнице скончался двухлетний мальчик: прокуратура выясняет обстоятельства
Киев • УНН
КИЕВ. 10 июня. УНН. В городской больнице Мариуполя умер двухлетний мальчик. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Донецкой области, при принятии капельницы с назначенными лекарственными средствами у малыша начались судороги и впоследствии он умер в реанимационном отделении, передает УНН.
В пресс-службе отметили, что проводится досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей работниками коммунального учреждения Мариупольского городского совета “Мариупольская городская больница № 1”, что привело к тяжелым последствиям, а именно к смерти малолетнего ребенка.
“Установлено, что 8 июня в полицейский участок обратился отец мальчика 2017 г.р., который рассказал, что его сын 29 мая, находясь по месту жительства, получил ожоги 30% тела, сев в кастрюлю с кипятком, которую заранее приготовила его мать для купания детей. С ожогами 1-2 степени ребенка срочно доставили в стационар ожогового отделения городской больницы.
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7 июня во время принятия капельницы с назначенными лекарственными средствами у малыша начались судороги и впоследствии он умер в реанимационном отделении”, - говорится в сообщении.
По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 140 УК Украины.
В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств указанного события.
Досудебное расследование продолжается.