У маріупольській лікарні помер дворічний хлопчик: прокуратура з’ясовує обставини

КИЇВ. 10 червня. УНН. У міській лікарні Маріуполя помер дворічний хлопчик. Як повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області під час прийняття капельниці з призначеними лікарськими засобами у малюка почались судоми та згодом він помер у реанімаційному відділенні, передає УНН.