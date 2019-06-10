У маріупольській лікарні помер дворічний хлопчик: прокуратура з’ясовує обставини
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. У міській лікарні Маріуполя помер дворічний хлопчик. Як повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області під час прийняття капельниці з призначеними лікарськими засобами у малюка почались судоми та згодом він помер у реанімаційному відділенні, передає УНН.
У прес-службі зазначили, що проводиться досудове розслідування за фактом неналежного виконання професійних обов’язків працівниками комунального закладу Маріупольської міської ради «Маріупольська міська лікарня №1», що призвело до тяжких наслідків, а саме до смерті малолітньої дитини.
"Установлено, що 8 червня до поліцейського відділку звернувся батько хлопчика 2017 р.н., який розповів, що його син 29 травня, перебуваючи за місцем мешкання, отримав опіки 30% тіла, сівши в каструлю з окропом, яку заздалегідь приготувала його мати для купання дітей. З опіками 1-2 ступеню дитину терміново доставлено до стаціонару опікового відділення міської лікарні.
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7 червня під час прийняття капельниці з призначеними лікарськими засобами у малюка почались судоми та згодом він помер у реанімаційному відділенні", - йдеться у повідомленні.
За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 140 КК України.
На теперішній час проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин вказаної події.
Досудове розслідування триває.