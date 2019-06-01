Малолітній хлопчик помер у результаті необережної гри на подвір'ї - поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 1 червня. УНН. На Рівненщині п’ятирічний хлопчик грався на власному подвір’ї, де були складені піноблоки. Дитина вирішила вилізти на них. Коли руками зачепилася, піноблоки впали на хлопчика. Про це повідомили УНН у прес-службі поліції Рівненської області.
Поліцейські попередньо встановили, що п’ятирічний хлопчик грався на власному подвір’ї, де були складені піноблоки. Дитина вирішила вилізти на них. Коли руками зачепилася, піноблоки впали на хлопчика.
Малолітнього негайно доставили до медзакладу. Втім, лікарям не вдалося врятувати життя хлопчика, під час оперативного втручання він помер.
У поліції за цим фактом розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство з додатковою відміткою «побутовий нещасний випадок").
Як повідомляв УНН, у Запоріжжі маленький хлопчик дві доби знаходився в квартирі з мертвими батьками.