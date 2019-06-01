Малолітній хлопчик помер у результаті необережної гри на подвір'ї - поліція

КИЇВ. 1 червня. УНН. На Рівненщині п’ятирічний хлопчик грався на власному подвір’ї, де були складені піноблоки. Дитина вирішила вилізти на них. Коли руками зачепилася, піноблоки впали на хлопчика. Про це повідомили УНН у прес-службі поліції Рівненської області.