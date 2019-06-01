Малолетний мальчик умер в результате неосторожной игры во дворе - полиция

Полицейские предварительно установили, что пятилетний мальчик играл на собственном дворе, где были оставлены пеноблоки. Ребенок решил вылезти на них. Когда руками зацепился, пеноблоки упали на мальчика.

Малолетнего немедленно доставили в медучреждение. Впрочем, врачам не удалось спасти жизнь мальчика, во время оперативного вмешательства он умер.

В полиции по данному факту начали досудебное расследование по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с дополнительной отметкой "бытовой несчастный случай").



Как сообщал УНН, в Запорожье маленький мальчик двое суток находился в квартире с мертвыми родителями .