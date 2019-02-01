В Мариуполе растет число больных гриппом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. На пятую неделю с начала 2019 года заболеваемость гриппом и ОРВИ в Мариуполе возросла на 4,8%. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Мариупольского городского совета.
В течение недели гриппом и ОРВИ заболели 2136 человек, в том числе 9 детей. При этом показатель заболеваемости на 100 тыс. населения составляет 453,5. Если этот показатель возрастет на 10%, в Мариуполе объявят эпидемию.
Заболеваемость детей в городе выросла на 15,2%, при этом заболеваемость взрослых снизилась на 10,6%.
Заболеваемость школьников выросла на 9% - обучение приостановили в 67 классах. Всего от учебы оторвано 2256 учеников.
Ранее УНН сообщал, что заболеваемость гриппом и ОРВИ на Прикарпатье составляет почти 70%.