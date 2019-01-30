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Захворюваність на грип та ГРВІ на Прикарпатті становить 69,1%

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 січня. УНН. Протягом 4 тижня в області на грип та ГРВІ захворіло 7707 осіб. Про це повідомляє УНН з посиланням на Івано-Франківський обласний лабораторний центр МОЗ України.

"Протягом 04 тижня в області на грип та ГРВІ захворіло 7707 осіб, в тому числі 4896 дітей до 17 років, що становить 63,5%. Інтенсивний показник склав 562,0 на 100 тис. населення, проти 398,3 за 03 тиждень, ріст захворюваності на 41,1%", - йдеться у повідомленні.

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У центрі додали, госпіталізовано 415 осіб ( 5,4% від загальної кількості захворілих ), з них 303 дитини до 17 років, що становить 73,0%. Найбільше госпіталізованих серед дітей віком 0 – 4 роки та 5-14 років - 45,2% та 42,9% відповідно, найменше – серед осіб 65 років та старше.

З початку епідсезону в області на грип та ГРВІ захворіло 77399 осіб, в тому числі 53473 дітей до 17 років, що становить 69,1%. В порівнянні з епідемічним сезоном 2017-2018 років за медичною допомогою з приводу захворювань на грип та ГРВІ звернулось на 6697 осіб більше, в тому числі дітей до 17 років захворіло на 11186 осіб більше, дорослих - на 4489 осіб відповідно менше.

Як повідомляв УНН, протягом 3 тижня в Закарпатській області на грип та ГРВІ захворіло 5462 особи.

Нагадаємо, з початку епідемічного сезону в Україні від грипу та ГРВІ померло 28 людей.

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