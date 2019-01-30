Заболеваемость гриппом и ОРВИ в Прикарпатье составляет 69,1%
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В течение 4 недели в области гриппом и ОРВИ заболело 7707 человек. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Ивано-Франковский областной лабораторный центр МОЗ Украины.
"В течение 04 недели в области гриппом и ОРВИ заболело 7707 человек, в том числе 4896 детей до 17 лет, что составляет 63,5%. Интенсивный показатель составил 562,0 на 100 тыс. населения, против 398,3 за 03 неделю, рост заболеваемости на 41,1% ", - говорится в сообщении.
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В центре добавили, госпитализированы 415 человек (5,4% от общего количества заболевших), из них 303 ребенка до 17 лет, что составляет 73,0%. Больше госпитализированных среди детей 0 - 4 года и 5-14 лет - 45,2% и 42,9% соответственно, наименьшее - среди лиц 65 лет и старше.
С начала эпидсезона в области гриппом и ОРВИ заболело 77399 человек, в том числе 53473 детей до 17 лет, что составляет 69,1%. По сравнению с эпидемическим сезоном 2017-2018 годов за медицинской помощью по поводу заболеваний гриппом и ОРВИ обратилось на 6697 человек больше, в том числе детей до 17 лет заболело 11186 человек больше, взрослых - на 4489 человек соответственно меньше.
Как сообщал УНН, в течение 3 недели в Закарпатской области гриппом и ОРВИ заболело 5462 человека.
Напомним, с начала эпидемического сезона в Украине от гриппа и ОРВИ умерло 28 человек.