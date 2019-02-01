У Маріуполі зростає кількість хворих на грип
Київ • УНН
КИЇВ. 1 лютого. УНН. На 5 тиждень з початку 2019 року захворюваність на грип та ГРВІ у Маріуполі зросла на 4,8%. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Маріупольської міської ради.
Протягом тижня на грип та ГРВІ захворіли 2136 осіб, в тому числі 9 дітей. При цьому показник захворюваності на 100 тис. населення складає 453,5. Якщо цей показник зросте на 10%, у Маріуполі оголосять епідемію.
Захворюваність дітей у місті зросла на 15,2%, при цьому захворюваність дорослих знизилась на 10,6%.
Захворюваність школярів зросла на 9% - навчання призупинили у 67 класах. Всього від навчання відірвано 2256 учнів.
Раніше УНН повідомляв, що захворюваність на грип та ГРВІ на Прикарпатті становить майже 70%.