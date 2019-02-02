В Мариуполе исчезла 17-летняя девушка
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. В Донецкой области без вести пропала несовершеннолетняя девушка 2001 года рождения. Об этом сообщили УНН источники в правоохранительных органах.
Девушка позавчера ушла из дома в Мариуполе до сих пор не вернулась домой.
Открыто уголовное производство по ч.1 статьи 115 Украина.
Напомним, в течение года ювенальные полицейские составили 70 600 административных протоколов. Среди них 41,3 тысячи - за невыполнение обязанностей по воспитанию детей.
Как сообщал УНН, работниками Национальной полиции Украины за прошедшие сутки домой было возвращено 29 детей .