У Маріуполі зникла 17-річна дівчина
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. У Донецькій області безвісти зникла неповнолітня дівчина 2001 року народження. Про це УНН повідомили джерела у правоохоронних органах.
Дівчина позавчора пішла з дому у Маріуполі й досі не повернулася додому.
Відкрито кримінальне провадження за ч.1 статтею 115 України.
Нагадаємо, упродовж року ювенальні поліцейські склали 70,6 тисяч адміністративних протоколів. Серед них 41,3 тисячі – за невиконання обов'язків щодо виховання дітей.
Як повідомляв УНН, працівниками Національної поліції України протягом минулої доби додому було повернуто 29 дітей.