В Мариуполе задержали трех мужчин за избиение полицейского

Происшествие произошло ночью 22 января в Левобережном районе Мариуполя Донецкой области. Увидев драку, старший сержант полиции пришел на помощь пострадавшему и призвал участников прекратить нарушать закон. Однако молодые люди отреагировали агрессивно и все трое набросились на правоохранителя. В результате нападения оперативник был травмирован.

Неравнодушные прохожие позвонили на линию 102, и уже через несколько минут на подмогу прибыли патрульные полицейские. Нападавшие были задержаны и доставлены в отделение полиции.

Пострадавших, 28-летнего гражданина и оперативника, госпитализировали.

Нарушителями оказались местные жители 22-24 лет.

По факту возбуждено два уголовных производства: по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение).

Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, на Закарпатье полицейский получил телесные повреждения, когда пытался прекратить драку между мужчинами.