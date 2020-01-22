В Мариуполе задержали трех мужчин за избиение полицейского
Киев • УНН
КИЕВ. 22 января. УНН. В городе Мариуполь Донецкой области злоумышленники оказали сопротивление полицейскому и напали на него, нанеся телесные повреждения. Все трое нападавших задержаны. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Происшествие произошло ночью 22 января в Левобережном районе Мариуполя Донецкой области. Увидев драку, старший сержант полиции пришел на помощь пострадавшему и призвал участников прекратить нарушать закон. Однако молодые люди отреагировали агрессивно и все трое набросились на правоохранителя. В результате нападения оперативник был травмирован.
Неравнодушные прохожие позвонили на линию 102, и уже через несколько минут на подмогу прибыли патрульные полицейские. Нападавшие были задержаны и доставлены в отделение полиции.
Пострадавших, 28-летнего гражданина и оперативника, госпитализировали.
Нарушителями оказались местные жители 22-24 лет.
По факту возбуждено два уголовных производства: по ч.2 ст.345 Уголовного кодекса Украины (Угроза или насилие в отношении сотрудника правоохранительного органа) и ст. 125 (Умышленное легкое телесное повреждение).
Злоумышленникам грозит до 5 лет лишения свободы. Продолжается досудебное расследование.
Напомним, на Закарпатье полицейский получил телесные повреждения, когда пытался прекратить драку между мужчинами.