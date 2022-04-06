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В Мариуполе тысячи погибших и раненых, россия боится, что мир это увидит - Зеленский

Киев • УНН

 • 231970 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты не пропускают в Мариуполь гуманитарную помощь потому что пытаются скрыть свои преступления, а именно убийства тысячи людей. Об этом он сообщил в интервью турецкому каналу Habertürk, передает корреспондент УНН.

В Мариуполе тысячи погибших и раненых, россия боится, что мир это увидит - Зеленский

Детали

Он отметил, что количество жертв и пострадавших ежедневно растет.

Президент добавил, что есть данные о количестве погибших и раненых украинских военных в Мариуполе, но нет информации о гражданских.

"Но все равно они (оккупанты - ред.) не смогут все это спрятать и всех этих украинцев, которые погибли, похоронить. Это такое количество, это тысячи людей - это невозможно сделать. Думаю, мы все это обязательно увидим, когда сможем зайти в наш украинский город", - сказал Президент.

Дополнение

Мэр города Вадим Бойченко сообщил, что только по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибло 5 тысяч человек, из которых примерно 210 - дети.

Добавим

Зеленский сообщал, что Турция уже сегодня готова вывезти раненых и погибших в городе Мариуполь, но из порта в Бердянске.

Также Зеленский заявил, что Турция ведет переговоры об эвакуации раненых людей из Мариуполя кораблями.

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