В Мариуполе тысячи погибших и раненых, россия боится, что мир это увидит - Зеленский

Детали

Он отметил, что количество жертв и пострадавших ежедневно растет.

Президент добавил, что есть данные о количестве погибших и раненых украинских военных в Мариуполе, но нет информации о гражданских.

"Но все равно они (оккупанты - ред.) не смогут все это спрятать и всех этих украинцев, которые погибли, похоронить. Это такое количество, это тысячи людей - это невозможно сделать. Думаю, мы все это обязательно увидим, когда сможем зайти в наш украинский город", - сказал Президент.

Дополнение

Мэр города Вадим Бойченко сообщил, что только по предварительным оценкам в Мариуполе за месяц блокады погибло 5 тысяч человек, из которых примерно 210 - дети.

Добавим

Зеленский сообщал, что Турция уже сегодня готова вывезти раненых и погибших в городе Мариуполь, но из порта в Бердянске.

Также Зеленский заявил, что Турция ведет переговоры об эвакуации раненых людей из Мариуполя кораблями.