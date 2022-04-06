У Маріуполі тисячі загиблих та поранених, росія боїться, що світ це побачить – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський заявив, що російські окупанти не пропускають у Маріуполь гуманітарну допомогу тому що намагаються приховати свої злочини, а саме вбивства тисячі людей. Про це він повідомив в інтерв’ю турецькому каналу Habertürk, передає кореспондент УНН.
Деталі
Він зазначив, що кількість жертв та потерпілих щодня зростає.
Президент додав, що є дані про кількість загиблих та поранених українських військових у Маріуполі, але немає інформації щодо цивільних.
"Але все одно вони (окупанти – ред.) не зможуть усе це заховати й всіх цих українців, які загинули, поховати… Це така кількість, це тисячі людей – це неможливо зробити. Думаю, ми все це обов'язково побачимо, коли зможемо зайти у наше українське місто", - сказав Президент.
Доповнення
Мер міста Вадим Бойченко повідомив, що тільки за попередніми оцінками в Маріуполі за місяць блокади загинуло 5 тисяч людей, з яких приблизно 210 – діти.
Додамо
Зеленський повідомляв, що Туреччина вже сьогодні готова вивезти поранених та загиблих у місті Маріуполь, але з порту в Бердянську.
Також Зеленський заявив, що Туреччина веде перемовини щодо евакуації поранених людей з Маріуполя кораблями.