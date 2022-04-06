Туреччина веде перемовини щодо евакуації поранених людей з Маріуполя кораблями - Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Наразі ведуться перемовини з Туреччиною, щоб росія дозволила евакуювати поранених людей з Маріуполя на кораблях. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю турецькому каналу Habertürk, передає кореспондент УНН.
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"Сьогодні ми, наприклад говоримо про те, щоб вивезти із Маріуполя поранених людей. Поки що рано сказати про результат цієї операції. Вона відкрита. І тут є саме посередницька місія Туреччини. Тому що ми плануємо це робити на кораблях Туреччини",- сказав Зеленський.
Деталі
Зеленський зазначив, що як Президент повинен вести діалог з росією навіть після побаченого в Бучі, хоч він не має великого бажання, бо розуміє з ким має справу.
Тому інші країни, зокрема Туреччина, будуть посередниками.
Доповнення
Раніше Зеленський повідомляв, що Туреччина вже сьогодні готова вивезти поранених та загиблих у місті Маріуполь, але з порту в Бердянську.
Наразі у заблокованому російськими окупантами Маріуполі в нелюдських умовах продовжує перебувати 130 тисяч цивільних.
Мер міста Вадим Бойченко повідомив, що тільки за попередніми оцінками в Маріуполі за місяць блокади загинуло 5 тисяч людей, з яких приблизно 210 – діти.