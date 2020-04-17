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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 44663 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 52969 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 67287 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 67319 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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В Мариуполе произошел пожар на территории металлургического комбината

В Мариуполе произошел пожар на территории металлургического комбината

Киев  •  УНН

 • 15404 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Мариуполе Донецкой области произошел пожар на территории ПАО "МК Азовсталь". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.

"17 апреля в 2:04 поступило сообщение о пожаре на территории ПАО "МК Азовсталь" в городе Мариуполь", - говорится в сообщении.

Прибывшие на место происшествия, провели разведку и приступили к тушению пожара в помещении мастерской и подсобном помещении. Руководитель тушения пожара дал отбой 2-му рангу вызова.

Сообщается, что пожарные локализовали пожар в 3:15 и ликвидировали в 4:00.

"Событие на производственный процесс не повлияло. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС.

Причина возникновения пожара устанавливается.

Напомним, что в Днепре пожарные ликвидировали пожар в торговом центре.

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