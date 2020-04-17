В Мариуполе произошел пожар на территории металлургического комбината
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. В Мариуполе Донецкой области произошел пожар на территории ПАО "МК Азовсталь". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Донецкой области.
"17 апреля в 2:04 поступило сообщение о пожаре на территории ПАО "МК Азовсталь" в городе Мариуполь", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия, провели разведку и приступили к тушению пожара в помещении мастерской и подсобном помещении. Руководитель тушения пожара дал отбой 2-му рангу вызова.
Сообщается, что пожарные локализовали пожар в 3:15 и ликвидировали в 4:00.
"Событие на производственный процесс не повлияло. Погибших и пострадавших нет", - сообщили в ГСЧС.
Причина возникновения пожара устанавливается.
Напомним, что в Днепре пожарные ликвидировали пожар в торговом центре.