У Маріуполі сталася пожежа на території металургійного комбінату
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. У Маріуполь, що на Донеччині, сталась пожежа на території ПАТ "МК Азовсталь". Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Донецькій області.
“17 квітня о 2:04 надійшло повідомлення про пожежу на території ПАТ "МК Азовсталь“ у місті Маріуполь”, — йдеться у повідомленні.
Рятувальники, які прибули на місце події, провели розвідку та приступили до гасіння пожежі в приміщенні майстерні та підсобному приміщенні. Керівник гасіння пожежі дав відбій 2-му рангу виклику.
Повідомляється, що вогнеборці локалізували пожежу о 3:15 та ліквідували о 4:00.
“Подія на виробничий процес не вплинула. Загиблих та постраждалих немає”, — повідомили у ДСНС.
Причина виникнення пожежі встановлюється.
Нагадаємо, що у Дніпрі вогнеборці ліквідували пожежу в торговельному центрі.