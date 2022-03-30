В Мариуполе российские оккупанты обстреляли офис Консультативной миссии ЕС
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. В Мариуполе оккупанты обстреляли полевой офис Консультативной миссии ЕС в Украине (КМЕС). Брюссель попросил рф немедленно прекратить наступление и вывести все войска с территории Украины. Об этом говорится в заявлении высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля, передает УНН.
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"Сегодня КМЕС получила достоверную информацию о том, что помещение ее Мариупольского полевого офиса недавно пострадали от российских обстрелов", — говорится в сообщении.
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В результате вражеского обстрела офис и оборудование КМЕС получили значительные повреждения. Члены миссии не пострадали.
Боррель осудил нападение на офис КМЕС, а также любые атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру.
Он потребовал от российской федерации немедленно прекратить военное наступление и вывести свои войска со всей территории Украины, как к этому призывают резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и распоряжение Международного суда.
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